В Орле легковушка "Джили" протаранила мотоцикл "БМВ"

Водитель мотоцикла пострадал в столкновении с автомобилем Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Орле. Легковушка "Джили" протаранила байк "БМВ", есть пострадавший.

Случилась авария в минувшие выходные. В субботу утром, 14 августа, 55-летний водитель ехал по улице Розы Люксембург за рулем "Джили", машина двигалась со стороны Гагарина в направлении Черкасской. Попутно ей ехал мотоцикл "БМВ" под управлением 33-летнего водителя.

- В районе дома № 52 по улице Розы Люксембург водитель автомобиля допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП водитель "БМВ" получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные в Орловской области полицейские зафиксировали 22 дорожно-транспортных происшествия. Причем 5 из них с пострадавшими: травмы разной степени тяжести получили 7 человек. Погибших нет.