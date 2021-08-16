На Раздольной в Орле перевернулся «Форд»

На Раздольной 14 августа в Орле перевернулся «Форд». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В минувшую субботу, 14 августа, в Северном районе Орла произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Иномарка «Форд» оказалась вверх колесами после столкновения на перекрестке.

Авария случилась в девять часов вечера на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Рощинская и Раздольная. 21-летний водитель «Мицубиси Ланцер» выезжал с Рощинской, а 25-летняя девушка-водитель «Форда» в это время ехала по Раздольной.

В итоге «Мицубиси» врезался в «Форд», а тот под силой удара перевернулся прямо на проезжей части.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получила травмы и направлена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.