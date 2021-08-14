В Болхове заканчивают создание парка «Сад-Городок». Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Болхове на завершающей стадии создание парка «Сад-Городок». Благоустройство началось здесь еще в апреле 2021 года. Обновленную территорию горожане и туристы смогут увидеть в конце августа.

Напомним, на создание современного парка Болхов получил 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Год назад город выиграл Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Согласно проекту, в «Сад-Городке» появится цветомузыкальный фонтан, игровая детская зона и сцена. После завершения благоустройства в парке планируют высадить 80 новых деревьев.

- В настоящее время на объекте уже установлено освещение, завершается обустройство тротуарных дорожек, монтируется пандус, идет оборудование сцены, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.