В Орле для школьников разработали сертификаты допобразования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с 1 сентября 2021 года начнут внедрять персонифицированное финансирование допобразование для детей. Теперь родители школьников смогут закрепить за своим ребенком необходимое количество средств для оплаты обучения с помощью специального электронного сертификата.

После оформления и активизации такого именного сертификата средства будут поступать в организацию, где обучается ребенок. На сертификат имеет право каждый ребенок с 5 до 17 лет.

- Данное нововведение предполагает предоставление услуги по именному сертификату, который выдается на каждого ребенка и финансируется из бюджета города. Сертификат допобразования – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства, - поясняет Сергей Шаров, начальник управления образования администрации Орла.

Для получения сертификата нужно зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования детей Орловской области и в личном кабинете во вкладке «Дети» воспользоваться функцией «Получить сертификат».

Далее необходимо прийти в учреждение допобразования для подтверждения данных. Сделать это можно в Детско-юношеской спортивной школе №9 и «Атлант» и городских Центрах детского творчества.

Справки по телефону: 43-40-11 (Управление образования)