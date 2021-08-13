Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 18:38

В Орле полиция проверят ситуацию с трупами собак в луже со смолой

О жуткой картине с мертвыми животными рассказала в социальных сетях местная жительница
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция установит обстоятельства гибели собак

Полиция установит обстоятельства гибели собак

Фото: Архив "КП"

В Орле ситуацию с трупами собак в смоляной луже проверит полиция. Ведомство организовало проверку после того, как местная жительница в социальных сетях поделилась жуткой фотографией: в луже смолы лежат умершие животные.

Орловчанка разместила пугающий снимок вконтакте, в группе "Кот и Пес", занимающейся помощью бездомным животным. На фотографии запечатлены две мертвые собаки, тела которых покрыты темной жижей, по словам самой женщины - смолой. Пугающую картину горожанка заметила в промзоне, на улице Автогрейдерной. В органы внутренних дел зооактивисты подали заявление с просьбой провести проверку.

- На место выехала следственно-оперативная группа, члены которой произвели осмотр места происшествия и изъяли тела собак. Сотрудниками ОП №2 УМВД России по городу Орлу начата проверка, назначена ветеринарная судебная экспертиза, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские проверят не только факт гибели животных, но и установят: как вообще появилась эта опасная яма, наполненная смолой.