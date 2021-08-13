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Общество13 августа 2021 18:25

В Малоархангельске Орловской области готовится к открытию новый парк

Гостей обновленное общественное пространство примет грядущей осенью
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Скоро парк примет гостей. Фото: Андрей Клычков

Скоро парк примет гостей. Фото: Андрей Клычков

В городе Малоархангельске Орловской области готовится к открытию новый парк. Срок завершения работ - 1 октября, но рабочие ускорились и обновленное общественное пространство может принять посетителей раньше.

Как продвигается ремонт в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

Фото: Андрей Клычков

Фото: Андрей Клычков

- Сложно назвать это просто парком: здесь планируется создать целый комплекс, где можно посидеть на берегу водоема, прогуляться по аллее, провести свадьбу или послушать концерт. Место получится очень функциональным, - рассказал глава области.

Фото: Андрей Клычков

Фото: Андрей Клычков

Парк в Малоархангельске начали реставрировать после того, как райцентр стал одним из победителей в федеральном конкурсе на лучший проект создания комфортной среды в малых городах. Субсидия, выделенная на благоустройство, составила 50 миллионов рублей.