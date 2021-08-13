Три новых детских сада откроются в Орле до конца 2021 года

Фото со страницы мэра Орла Юрия Парахина

В Орле до конца года откроют три новых детских сада. Дошкольные учреждения примут 300 маленьких воспитанников.

Строительство садов ведется в разных районах города: на Кузнецова, Планерной и в 795 квартале. Работа идет в рамках национального проекта "Демография". Один из объектов уже получил название - детский сад на Кузнецова именуется 97-м. Он готов больше чем на 65%: частично уложена плитка в санузлах, рабочие стелют ламинат, а стены готовят к покраске.

- До конца недели планируется завершить внутреннюю отделку и приступить к благоустройству двора, - рассказал мэр Орла Юрий Парахин.