В Орловском районе завершается ремонт дорог

В деревнях Орловского района завершается ремонт дорог. Рабочие укладывают свежий асфальт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Полотно практически отремонтировали в Некрасовке и Истомино. Дорожники уложили асфальтовое покрытие в два слоя.

- Приемочная комиссия, в которую вошли временно исполняющий обязанности главы Орловского района Николай Головко, специалисты администрации района, сельских поселений, подрядной организации и Управления по государственному строительному надзору проверила результаты работ, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Работу не признали идеальной, подрядчику указали на недочеты. Устранить их рабочие должны на будущей неделе.