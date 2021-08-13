Еще двое орловцев заразились "индийским" штаммом коронавируса

В Орловской области циркулируют "индийский" и "британский" штаммы ковида Фото: Архив "КП"

В Орловской области подтвердилось еще 2 случая заражения "индийским" штаммом коронавируса. Новые факты заболевания вирусом-мутантом выявлены за последнюю неделю.

Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев 12 августа, во время заседания оперштаба по борьбе с COVID-19. За все время наблюдения в регионе выявлено 28 случаев заболевания мутировавшими штаммами коронавируса: 25 случаев "индийского" штамма и 3 "британского".

- Проводится мониторинг за прошедшими обследование гражданами, прибывающими на территорию Орловской области всеми видами транспорта, - сообщили в пресс-службе Правительства региона.