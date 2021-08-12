Орловский театр кукол получил статус свободного от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области пополнилось количество предприятий и организаций со статусом свободных (защищенных) от коронавируса. Сегодня, 12 августа, в перечень таких организаций включили Орловский театр кукол.

Напомним, статус свободных от COVID-19 получают организации, в которых все сотрудники вакцинировались и имеют антитела. Исключение только для тех, у кого есть медицинские подтвержденные противопоказания к прививке.

Так, в штате Орловского театра кукол 71 сотрудник. Прививки от коронавируса сделал 51 человек и двое имеют подверженные тестом антитела. При этом 18 работников имеют противопоказания к вакцинации.

- Включенная в Перечень организация вправе использовать при осуществлении своей деятельности на обособленных объектах оказания услуг утвержденный логотип, содержащий QR-код и идентификационный номер обособленного объекта оказания услуг организации, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе театра.