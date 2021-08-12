Минивэн сбил велосипедистку в Советском районе Орла

Минивэн сбил велосипедистку Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вновь в Орловской области произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. На этот раз минивэн сбил велосипедистку.

ДТП произошло в Советском районе Орла в среду, 11 августа. Примерно в полдень 30-летний водитель ехал за рулем машины «Фольксваген» по Приборостроительной улице в сторону Матвеева. Он стал поворачивать направо в районе 56-го дома и врезался в 17-летнюю девушку, управлявшую велосипедом.

- В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.