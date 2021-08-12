Название "Победа" получил спорткомплекс на стадионе Ленина в Орла

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В Орле выбрано имя для многофункционального спортивного комплекса, который откроется в октябре на стадионе им. Ленина. Сооружение назовут "Победа".

Название "Победа" поддержали спортивные федерации области.

Здание, так много лет простоявшее недостроем, сейчас активно реконструируют в рамках национального проекта "Демография". По информации пресс-службы регионального правительства, ремонт выполнен больше чем на 90%: завершается монтаж фасада, выполнено благоустройство снаружи, почти готовы раздевалки. Также идет закупка оборудования.

Планируется, что в спорткомплексе будут проходить тренировки и соревнования по мини-футболу, волейболу, единоборствам, художественной гимнастике и другим видам спорта.