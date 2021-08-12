Под Орлом пройдут командные соревнования по тактической стрельбе

Через неделю в Орловской области состоятся командные соревнования по тактической стрельбе. Мероприятие пройдет в память о выпускнике орловского центра «Десантник» Михаиле Мильшине. 24-летний юноша погиб при выполнении специального задания в Сирии год назад.

На соревнования приедут коллеги и друзья Михаила. Гостей будет ждать выставка современного вооружения, показ фильма и личное первенство по разборке/сборке автомата Калашникова, а также снаряжению магазина.

- Михаил Мильшин неоднократно был в служебных командировках в Сирийской Арабской Республике. В сентябре 2020 года он был смертельно ранен при подрыве самодельного взрывного устройства в районе Дейр-эз-Зор. Михаил - кавалер ордена Мужества и медали «За Отвагу», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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КОГДА? ГДЕ?

20 августа с 10.00

Аэродром «Пугачевка» в Орловском районе

Вход на мероприятие свободный.