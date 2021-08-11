Замначальника отдела мценской полиции могут уволить из-за утраты доверия Фото: Архив "КП"

В Орловской области высокопоставленный полицейский лишился должности из-за спорной ситуации с плановым ремонтом дороги неподалеку от его недостроенного дома. Замначальника отдела полиции Мценского района уличили в наличии конфликта интересов с подрядчиком.

Дело в том, что полицейский как житель деревне Карандаково, где проходил ремонт, принимал участие в приемке дороги и даже подписал акт ее обследования. Однако затем он потребовал подрядчика выполнить дополнительные работ за собственные средства. Тот оказался и получил доследственную проверку по фактам якобы противоправных действий во время ремонта.

- - В УМВД России по Орловской области проведена служебная проверка, по результатам которой данному сотруднику наложено дисциплинарные взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В случае вступления решения суда в законную силу сотрудник будет уволен со службы в ОВД по отрицательным основаниям, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как пояснили «КП» в пресс-службе региональной прокуратуры, полицейский не предпринял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и не уведомил об этом свое руководство.

- Прокурор области направил в суд иск об обязании УМВД России по Орловской области расторгнуть служебный контракт, заключенный с данным сотрудником, в связи с утратой доверия. Судом требования удовлетворены. Решение районного суда не вступило в законную силу, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.