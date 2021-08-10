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Общество10 августа 2021 13:11

Детские сады Орловской области проверяет Росгвардия

Контроль безопасности проходит перед новым учебным годом
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Детские сады Орловской области проверяет Росгвардия. Контроль безопасности проходит перед новым учебным годом.

Комплексное обследование силовики проведут в 190 детских садах города Орла и области. Почти все они оборудованы тревожной кнопкой, сигнал с которой поступает на пульт охраны в случае происшествия.

- На каждом объекте правоохранители уточняют исправность кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, проверяют паспорта безопасности, дают рекомендации должностным лицам по повышению уровня защищенности учреждений от различных противоправных посягательств – рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.