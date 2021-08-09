В Орловской области подорожали все виды моторного топлива

В Орловской области подорожал бензин, дизель и газ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за месяц подорожали все виды моторного топлива. О динамике цен рассказал Орелстат.

Автолюбителям теперь приходится платить больше и за бензин, и за газ, и за дизель. Так, за июль газ для транспорта вырос в цене с 27,82 до 28,18 рубля. Дизельное топливо подорожало с 48,28 до 48, 63 рубля. Стал стоить дороже и бензин.

АИ-92 еще в июне можно было заправить по стоимости 45,46 рубля за литр, а в июле средний ценник на заправках остановился на уровне 45,73 рубля. АИ-95 вырос в цене за месяц с 48,84 до 49,20 рубля.