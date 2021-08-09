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Экономика9 августа 2021 15:02

Орловская область получила в 2021 году 10,6 миллиарда рублей дотаций

Безвозмездные поступления из федеральной казны увеличиваются
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловская область получила в 2021 году 10,6 миллиарда рублей дотаций

Орловская область получила в 2021 году 10,6 миллиарда рублей дотаций

Фото: Архив "КП"

В Орловской области подводят финансовые итоги за семь месяцев 2021 года. Чуть больше чем за полгода регион получил 10,6 миллиарда рублей безвозмездных поступлений из федеральной казны.

Сегодня, 9 августа, эту информацию озвучили на аппаратном совещании в областной администрации. По словам руководителя регионального Департамента финансов Елены Сапожниковой, всего за год область планирует получить 19 миллиардов 773,2 миллиона рублей. Это на 3 миллиарда 360,6 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

Значительная часть дотаций уже была освоена соцзащитой (2 млрд 547,9 млн рублей), сельским хозяйством (689,6 млн рублей), образованием (458,1 млн рублей) и здравоохранением (397,1 млн рублей).

Меньше всего, как обычно, получила культура. Управление культуры и архивного дела Орловской области освоило 45,6% дотаций - 44,9 миллиона рублей.