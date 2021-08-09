В июле в Орловской области подорожала говядина, но подешевел картофель Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь поднялись цены на целый ряд продовольственных товаров первой необходимости. В июле на прилавках магазинов вновь подорожали говядина, курица, сахар и молоко. Зато подешевели сезонные продукты.

По данным Орелстата, килограмм говядины за месяц в среднем подорожал на 7,54 рубля, баранина – на 1,69 рубля, а курица – на 1,63 рубля. Только свинина слегка сбавила в цене на 3,26 рублей и замороженная рыба на 4,82 рубля.

Среди товаров особо пользующихся спросом в период летних заготовок подорожал сахар (+73 копейки) и растительное масло (+56 копеек). Немного подросла в цене за килограмм пшеничной муки (+61 копейка).

Среди существенно сбавивших в цене оказались морковь (-16,85 рубля), картофель (- 11,14 рубля), яблоки (-10,5 рубля) и лук (- 6,87 рубля). При этом в цене прибавила свежая капуста (+3,43 рубля).

Наибольший рост стоимости среди круп наблюдается у риса (+87 копеек), примерно на такую же сумму подорожала гречневая крупа.

Подорожала также вермишель. Ее цена за месяц увеличилась на 2,17 рубля, а с начала 2021 года на 3,04 рубля.