Коронавирус Орловской области на 9 августа 2021: заболели 96 человек

Коронавирус Орловской области на 9 августа 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал сегодня, 9 августа, федеральный оперштаб.

Коронавирус Орловской области на 9 августа 2021

С начала пандемии в регионе заразился уже 40 981 орловец. Победить заболевание удалось 38 503 жителям области. Так, накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 65 человек.

Коронавирус Орловской области на 9 августа 2021

Однако продолжает фиксироваться ежедневная смертность. За минувшие сутки, по данным оперштаба, скончались еще четыре пациента с диагностированным коронавирусом. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 880 человек.