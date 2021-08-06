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Экономика6 августа 2021 11:02

На Орловщине оказалась самой низкой по ЦФО стоимость фиксированного набора товаров и услуг

По данным Росстата, она немногим превышает 15 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Росстат представил данные о стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах России

Росстат представил данные о стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах России

Фото: Архив "КП"

Росстат представил данные о стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах России. Среди Центрального Федерального округа самый низкий ценник на «корзину» оказался в Орловской области.

За июнь 2021, по данным статистики, стоимость фиксированного набора составила на Орловщине 15 235 рублей. В среднем же по стране, по состоянию на 1 июня 2021, этот ценник остановился на отметке немногим превышающую 18 тысяч рублей.

По сравнению с декабрем 2020-го года, стоимость выросла на 4,9% по стране и на 4,3% в Орловской области, сообщает Росстат.