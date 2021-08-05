В Орле сторож обворовал автостоянку на 60 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла сторож обворовал автостоянку на 60 тысяч рублей. 71-летний мужчина решил подзаработать, продав запчасти с машин и другие металлические изделия. Однако воплотить свой план в жизнь он не успел.

Очевидцы ночного происшествия на парковке позвонили в полицию и сообщили о попытке хищения. К месту происшествия прибыли оперативники. Они выяснили, что, будучи на дежурстве, орловец забрал запчасти и погрузил в машину своего родственника. В настоящее время похищенное изъято.

- О совершении хищения директор автостоянки узнал от полицейских и написал заявление. Со слов потерпевшего, сумма причиненного ущерба составила около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь пожилой сторож находится под подпиской о невыезде.