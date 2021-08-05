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Общество5 августа 2021 13:02

Аварийный дом в Ливнах обещают расселить досрочно

На приобретение новых квартир для жильцов выделено 10 миллионов рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Аварийный дом в Ливнах обещают расселить досрочно

Аварийный дом в Ливнах обещают расселить досрочно

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается кампания по переселению людей из аварийного жилья. Сегодня, 5 августа, стало известно, что один из ветхих домов в Ливнах расселят досрочно.

Сообщается, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направил для софинансирования расселения дома №1 по улице Орловской в Ливнах 10 миллионов рублей. Средства уже освоили.

- Активная работа администрации города Ливны позволит завершить мероприятия, запланированные по этапу 2021-2022 годов областной программы, в ближайшее время, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.