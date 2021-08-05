Аварийный дом в Ливнах обещают расселить досрочно Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается кампания по переселению людей из аварийного жилья. Сегодня, 5 августа, стало известно, что один из ветхих домов в Ливнах расселят досрочно.

Сообщается, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направил для софинансирования расселения дома №1 по улице Орловской в Ливнах 10 миллионов рублей. Средства уже освоили.

- Активная работа администрации города Ливны позволит завершить мероприятия, запланированные по этапу 2021-2022 годов областной программы, в ближайшее время, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.