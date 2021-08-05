Орловцам предлагают отправить открытки и письма с необычными оттисками

На почте орловцев ждут сразу четыре штемпеля спецгашения. Фото УФПС Орловской области

Сегодня, 5 августа, в Орле можно отправить открытки и письма с необычными оттисками почтовых штемпелей. Ко Дню города в центральном почтовом отделении города посетителей ждут сразу четыре штемпеля спецгашения.

Свою корреспонденцию можно украсить памятным оттиском «Орел — город воинской славы», «Орел литературный», «Гордость земли Орловской» или «Орловский краеведческий музей». Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, на всех них будет одна дата – 5 августа 2021.

Особенности этих штемпелей – это их тематические рисунки. Письмо или открытку с ними уже вполне можно считать эксклюзивной. При желании их можно сразу послать адресату или забрать себе в качестве сувенира.