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Здоровье5 августа 2021 12:09

Коронавирус в Орловской области на 5 августа 2021: умерли четыре человека, заболели 88

Пандемия унесла жизни уже 863 жителей региона
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 5 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 5 августа 2021

Сегодня, 5 августа, в Орловской области зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

Всего за все время наблюдений в Орловской области было зарегистрировано 40 595 случаев заражения коронавирусом. При этом справиться с заболеванием смогли 38 236 человек. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались еще 64 орловца.

Однако статистика смертности продолжает пополняться ежедневно. Оперштаб сообщил, что скончались еще четыре пациента с лабораторно диагностированным коронавирусом. Таким образом, пандемия унесла жизнь уже 863.