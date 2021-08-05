В Орле осужден инструктор автошколы, бравший со студентов деньги за сдачу экзамена

За поборы со студентов преподаватель автошколы заплатит солидный штраф Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле осужден бывший сотрудник одной из городских автошкол, выманивавший деньги у студентов. За энную сумму он обещал ученикам успешную сдачу экзамена.

Уголовное дело против преподавателя автошколы «Автостандарт-Плюс» было возбуждено в 2020 году. Тогда мужчину поймали с поличным сотрудники ФСБ. У него было изъято 120 тысяч рублей, который тот собрал с шести учеников автошколы. За время следствия и судебного разбирательства удалось установить, что брал с учащихся деньги преподаватель систематически, обещая стопроцентную сдачу квалификационного экзамена. По факту же повлиять на этот процесс мужчина никак не мог.

Преступление квалифицировали как мошенничество.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.