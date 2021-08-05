Орловские дайверы очистили Орлик в районе Детского парка. Фото: пресс-служба администрации Орла

Накануне Дня города, 4 августа, орловские дайверы устроили экологическую акцию по очистке Орлика в районе Детского парка. Со дна реки под подвесным мостом им удалось около четырех кубометров древесины, шесть автомобильных колес, пластик и прочий мусор.

Городские власти в свою очередь предоставили дайверам машину для вывоза поднятого из Орлика мусора и поблагодарили их за активную помощь в преображении города.

- Администрация Орла выражает благодарность всем присоединившимся к сегодняшней акции. Спасибо, что помогаете сделать наш город лучше! – обратились сотрудники мэрии к орловцам.

Отметим, в этом году уже проходило несколько акций по очистке водоемов города.