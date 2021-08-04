В Орловской области прививки от ковида сделали 80% работников торговли Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области прививки от коронавируса сделало 80% работников торговли. Об этом 4 августа на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил Максим Петров, и.о. главы департамента промышленности и торговли.

Прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 7958 сотрудников сферы продаж. Также высокий показатель привитых сотрудников к сегодняшнему дню отмечен в области промышленности и общепита. В сфере общественного питания привились примерно полторы тысячи сотрудников или 73%, а также более 10 тысяч 500 работников промышленности получили укол от ковида, это 72%.

- Подведомственные предприятия активно включены в работу по присвоению статуса свободных от COVID-19. На сегодняшний день такой статус получили 12 предприятий торговли и 23 предприятия общественного питания, - отметил Максим Петров.