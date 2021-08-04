Последние приготовления. Фото: Андрей Клычков

Завтра в Орле откроется парк Победы. Он примет орловцев и гостей города в 455-й день рождения Орла и в день освобождения его от немецко-фашистских захватчиков. Как идут последние приготовления рассказал и показал в своих соцсетях губернатор Андрей Клычков.

На территории, где раньше была фактически лесополоса в черте города, проложили тротуары, устроили тропиночную сеть, поставили скамейки и урны, смонтировали освещения. В парке появились детские площадки, зона для занятий спортом с тренажерами, есть тут туалетная комната и комната матери и ребенка.

Раньше здесь росли деревья и проходили грунтовые тропинки. Фото: Андрей Клычков

Центральным лейтмотивом реконструкции является тема Победы. Уже завтра орловцы смогут увидеть мраморную мемориальную часовню, стелу, скульптурную группу, посвященную войне.

- Я нисколько не преувеличу, если скажу, что все причастные к реализации этого проекта по-настоящему вложили в него душу. В дальнейшем, после завершения строительства крытого футбольного манежа и многофункционального спортивного комплекса, в наши планы входит расширение дороги и парковочных мест, - написал Андрей Клычков.

Оценить новое общественное пространство орловцы смогут 5 августа. Фото: Андрей Клычков

Парк будет открыт для посещения 5 августа с 16.00, официальное открытие - в 18.00.