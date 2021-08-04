В Орле полностью сгорела дача в СНТ «Дормашевец» Фото: Архив "КП"

Во вторник, 3 августа, на территории садового товарищества «Дормашевец» в Орле произошел пожар. Огонь охватил один из дачных деревянных домов в районе половины одиннадцатого часа дня.

На момент прибытия пожарных строение активно горело изнутри, пламя уже перекинулось на кровлю. На месте работали сотрудник 5-й пожарно-спасательной части города Орла.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 9 кв.м., выгорела кровля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за дежурные сутки орловские пожарные выезжали на тушение 19 возгораний.