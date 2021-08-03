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Общество3 августа 2021 15:22

Администрация Орла перейдет на круглосуточный режим дежурств с 4 по 6 августа

Связаться с руководством мэрии и профильными специалистами можно будет через Единую дежурно-диспетчерскую службу
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Администрация Орла перейдет на круглосуточный режим дежурств с 4 по 6 августа

Администрация Орла перейдет на круглосуточный режим дежурств с 4 по 6 августа

Фото: Архив "КП"

С 4 по 6 августа 2021 года Администрация Орла перейдет на круглосуточный режим дежурств. Связаться с руководством мэрии, муниципальных предприятий, организаций и учреждений можно будет через Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Как пояснили «КП» в пресс-службе городской администрации, изменения в режиме возникнут для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и недопущения противоправных действий во время Дня города.

В случае возникновения ситуации, имеющей признаки противоправной, горожан просят обращаться по номерам: 43-22-12, 43-37-35 или 76-40-93.