Администрация Орла перейдет на круглосуточный режим дежурств с 4 по 6 августа Фото: Архив "КП"

С 4 по 6 августа 2021 года Администрация Орла перейдет на круглосуточный режим дежурств. Связаться с руководством мэрии, муниципальных предприятий, организаций и учреждений можно будет через Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Как пояснили «КП» в пресс-службе городской администрации, изменения в режиме возникнут для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и недопущения противоправных действий во время Дня города.

В случае возникновения ситуации, имеющей признаки противоправной, горожан просят обращаться по номерам: 43-22-12, 43-37-35 или 76-40-93.