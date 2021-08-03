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Общество3 августа 2021 11:23

В Орловском полесье массово расцвели кувшинки озера Караван

Специалисты отмечают потрясающие масштабы и красоту этого явления
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловском полесье массово расцвели кувшинки озера Караван. Фото: Наталья Кащеева

В Орловском полесье массово расцвели кувшинки озера Караван. Фото: Наталья Кащеева

В национальном парке «Орловское полесье» массово расцвели белоснежные кувшинки озера Караван. Специалисты отмечают потрясающие масштабы и красоту этого явления.

Озеро Караван долгие годы славится своими водной и околоводной растительностью, но именно в этом году оно оказалось практически полностью усыпано белыми цветами.

- Как и многие водоемы национального парка, Караван – бывший торфяной карьер, заполнившийся водой после выработки в 50-х годах прошлого века. С тех пор он заилился и обмелел, став прекрасным местообитанием для различных водных и околоводных растений, в том числе и животных, - сообщает пресс-служба национального парка «Орловское полесье».

В Орловском полесье массово расцвели кувшинки озера Караван. Фото: Наталья Кащеева

В Орловском полесье массово расцвели кувшинки озера Караван. Фото: Наталья Кащеева

Также кувшинки можно увидеть в русле и старицах реки Вытебеть ниже деревни Булатово, а также в торфяных водоемах в окрестностях поселка Жудерский.