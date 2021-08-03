В Советском районе Орла «Волга» протаранила «Тойоту» на встречной полосе. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 2 августа, в Советском районе Орла произошло серьезное ДТП на встречной полосе. Отечественная легковушка протаранила «Тойоту», после чего та врезалась в столб.

Инцидент произошел в 17:45 часов вечера на улице Цветаева. 40-летний водитель «Волги» ехал по Наугорскому шоссе в сторону улицы Лескова. Мужчина начал поворачивать на улицу Цветаева и столкнулся с иномаркой, ехавшей на встречке прямо. Затем «Тойота» снесла металлическое ограждение и врезалась в опору ЛЭП.

ДТП произошло в 17:45 часов вечера на улице Цветаева. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

- В результате ДТП водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля «Волга» получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых одно с пострадавшими.