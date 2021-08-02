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Общество2 августа 2021 18:05

Орловчанке отказали в выплатах на малыша из-за того, что отец не платит алименты

Справедливость матери помогла восстановить прокуратура
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Матери6из Орла через суд пришлось побегать по инстанциям, чтобы добиться пособий на ребенка

Матери6из Орла через суд пришлось побегать по инстанциям, чтобы добиться пособий на ребенка

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Добиваться через прокуратуру пособия на малыша пришлось матери из Орла. Соцзащита отказала женщине по той причине, что она не предоставила сведения об алиментах.

Ребенок родился у женщины в 2020 году, она однако положенных по закону пособий - ежемесячной выплаты - горожанка не получила. В соцзащите ей пояснили, что среди справок нет сведений об алиментах, которые малыш должен получать от отца, а значит пакет документов не полный, пособия не могут быть начисленными. Орловчанка пошла за помощью. В прокуратуре она рассказала, что вообще не поддерживает общения с отцом ребенка, не знает где он и на алименты не подавала. При этом, по закону, требовать алименты через суд или нет - это право и личный выбор родителя.

- В целях восстановления законности прокуратура в адрес директора областного центра социальной защиты населения внесла представление. В результате прокурорского вмешательства права женщины на получение меры социальной поддержки восстановлены, ей назначены положенные по закону выплаты, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.