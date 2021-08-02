Полицейских из Орловской области отправили на Северный Кавказ

Полицейские уехали на Северный Кавказ. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Очередной сводный отряд полицейских из Орловской области отправился на Северный Кавказ. Сотрудники разных подразделений региональной полиции сменят своих коллег, вернувшихся домой, и проведут на службе в чужом краю полгода.

Руководить орловским отрядом на Кавказе будут начальник штаба регуправления МВД Анатолий Госсельбах и замначальника городского отдела полиции №1 Евгений Семенов. Перед поездкой полицейских напутствовало руководство УМВД, а митрополит Тихон благословил правоохранителей на службу.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, все отправившиеся в командировку сотрудники прежде сделали прививки от коронавируса.