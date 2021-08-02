В орловской деревне на грунтовке столкнулись иномарка и «Камаз». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В субботу, 31 июля, деревне Греково Колпнянского района произошло ДТП. На грунтовой дороге рядом с населенным пунктом не смогли разъехаться иномарка и «Камаз».

Инцидент произошел в половине первого часа дня. 27-летний водитель «Джили» врезался на встречке с большегрузом под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате ДТП 22-летний пассажир автомобиля «GEELY EMGRAND» получил телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Ранения получили 10 человек (трое несовершеннолетних).