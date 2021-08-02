В Орловской области задержали мужчину, перевозившего наркотики. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орловской области задержали гражданина соседнего государства, перевозившего наркотики. 33-летний мужчина, временно обосновавшийся в Мценском районе, попытался провести марихуану под мотором «УАЗа».

Однако получившие оперативную информацию полицейские вместе сотрудниками ГИБДД остановили машину на трассе и во время обыска нашли мешок с подозрительным содержимым. Вскоре специалисты Экспертно-криминалистического центра установили, что это марихуана массой 538 граммов.

- В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что обнаружил дикорастущее растение в лесополосе и собрал его для личного потребления. На него возбуждено уголовное дело статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.