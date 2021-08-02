Под Орлом сгорел комбайн и частично трактор с сеялкой Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 августа, в селе Троицкое Орловского района произошел пожар на сельхозпредприятии. Глубокой ночью огонь охватил один из уборочных комбайнов.

Информация о возгорании поступила в МЧС в три часа ночи. Когда сотрудники 2-й пожарно-спасательной части прибыли на место, то обнаружили два рядом стоящих комбайна, один из которых уже горел открытым пламенем.

- Существовала угроза распространения на рядом стоящие строения. Пожарными спасен рядом стоящий ангар. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по орловской области.

В результате пожара один комбайн сгорел полностью, во втором комбайне выгорела кабина. Также огонь повредил трактор и сеялка.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.