На выходных под Мценском в Зуше утонула девушка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За минувшие в выходные в Орловской области произошло сразу два ЧП на воде, одно из них обернулось трагедией. За сезон это уже не единичный случай.

В воскресенье, 1 августа, в реке Зуша возле деревни Ядрино Мценского района утонула девушка. Трагедия произошла в районе трех часов дня в необорудованном для купания месте. Очевидцы сами достали девушку из воды, но она уже погибла.

В этот же день в районе восьми часов вечера на Силикатном пруду в Орле тонул мужчина. О происшествии сообщили в МЧС, к месту ЧП выдвинулись сотрудники ближайшей 2-й пожарно-спасательной части города Орла и медики.

Однако к моменту прибытия спасателей, очевидцы происшествия самостоятельно спасли и вытащили мужчину из воды. Как сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области, после осмотра медиками, от госпитализации он отказался.

- Купайтесь только на оборудованных пляжах, в светлое время суток, в безопасные часы, с учетом состояния Вашего здоровья. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Будьте осторожны, - напоминают сотрудники МЧС.