Новая рабочая неделя в Орловской области начнется с дождя и сильного ветра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь изменится погода. Новая рабочая неделя начнется с дождей и сильного ветра. МЧС сообщает о порывах ветра до 18 м/с.

Разгул стихии, по прогнозу орловских синоптиков, ожидается 21 часа 1 августа до 21 часа 2 августа. В этот период будет переменная облачность, ночью местами небольшие, а днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер южный. Ночью он будет достигать от 4 до 9 м/с, а днем от 7 до 12 м/с, при грозе местами 15-18м/с.

Температура воздуха ночью от +15 до +20 градусов, днем от +29 до +34 градусов.

- В связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом погодных условий. Не оставляйте без присмотра своих детей! При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр, - напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области.