Житель Орла трудоустроился, опасаясь уголовного дела из-за алиментов

В Орле ситуация с долгами по алиментам для своего несовершеннолетнего ребенка довела отца до суда. Мужчина не участвовал ни в воспитании, ни помогал материально. Итогом стала угроза уголовного дела.

По решению суда отец-задолжник отделался протокол об административном правонарушении и назначением 50 часов обязательных работ. Однако если ситуация повторится, то ответственность будет уже серьезнее.

- Понимая, что в дальнейшем он может быть привлечен к уголовной ответственности, мужчина принял меры по погашению образовавшейся задолженности, официально трудоустроился, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Теперь средства на содержание ребенка будут взымать из официального заработка.