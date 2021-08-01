В Орел привезли капсулу с землей из Брестской крепости. Фото: пресс-служба администрации города

В субботу, 31 августа, в Орел прибыли гости из Белоруссии. Участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала» привезли в наш областной центр капсулу с освященной землей из Брестской крепости.

Капсулу передали в Орловский Военно-исторический музей. Теперь одна станет одним из памятных экспонатов. Сами же участники автопробега не ограничились осмотром музейной экспозиции и побывали на воинских мемориалах города.

Гости из Белоруссии возложили цветы в Сквере танкистов, почтили память павших. Они обещали заглянуть в Орел на обратном пути, после возвращения из автопробега. А пока у них впереди еще три города: Курск, Белгород и Новороссийск.

- Автопробег стартовал 8 мая 2021 года от героической Брестской крепости. Позади уже 18 тысяч километров. Орел – 22-й город воинской славы и доблести, который удостоился чести принимать гостей из дружественной Белоруссии. Событие приурочено к 80-летию обороны Брестской крепости и 50-летию открытия Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.