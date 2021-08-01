Под Ливнами в ДТП с опрокидыванием пострадал 42-летний водитель. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 31 июля, в Ливенском районе произошло ДТП с опрокидыванием. Авария случилась около 10 часов утра на автодороге «Ливны-Навесное».

42-летний водитель «Форда» не справился с управлением и съехал в кювет на втором километре дороги. Затем машина опрокинулась. Удар был такой силы, что крыша иномарки прогнулась внутрь, оказались искореженными задние двери.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС.

- Водитель госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.