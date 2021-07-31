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Здоровье31 июля 2021 9:01

Администрация Орла огласила режим работы пунктов вакцинации на новую неделю

Со 2 по 8 августа мобильные ФАПы вновь появятся возле больших торговых центров
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Администрация Орла огласила режим работы пунктов вакцинации на новую неделю

Администрация Орла огласила режим работы пунктов вакцинации на новую неделю

Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается кампания по вакцинации от коронавируса в мобильных прививочных пунктах. Желающие могут привиться в них на эти выходных, а могут и на новой неделе со 2 по 8 августа. Администрация города огласила места и режим работы мобильных ФАПов.

С понедельника по воскресенье мобильные пункты будут работать рядом с торговыми центрами и магазинами (в будние дни – с 12 до 19 часов, в выходные – с 9 до 16 часов). Предварительная запись здесь не нужна, действует живая очередь.

2 августа (понедельник) пункты вакцинации будут работать возле автовокзала (Автовокзальная, 1) и ТЦ «Европа» (Металлургов, 17к1).

3 августа (вторник) - ТЦ «Европа» (Московская, 67) и ТЦ «Водолей» (Тургенева, 42).

4 августа (среда) - ТЦ «Линия» (Карачевское шоссе, 74) и магазин «Каравай» (Кузнецова, 6а).

5 августа (четверг) - ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76) и ТЦ «Линия» (Михалицына,5).

6 августа (пятница) – магазин «Перекресток» (Октябрьская, 122) и ДК Железнодорожников (Привокзальная, 8).

7 августа (суббота) - ТЦ «Европа» (Московская, 67) и ТЦ «Лента» (Московское шоссе,56).

8 августа (воскресенье) - ТЦ «Европа» (Карачевское шоссе, 94) и ТЦ «Водолей» (Тургенева, 42).