В Орловской области более 9500 педагогов привились от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области накануне нового учебного года вакцинация от коронавируса набирает темпы среди педагогов. Прививки сделали уже 9566 учителей - почти 42% от их общего числа. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперштаба 29 июля.

- За последние сутки вакцинировано 170 педагогов, за прошедшую неделю 680, - пояснил в ходе заседания Владимир Агибалов, заместитель руководителя Департамента образования Орловской области.

При этом родителя школьников напоминают, что вакцинация детей не предусмотрена, соответствующих рекомендаций от Минздрава не поступало.

Также кампания по вакцинации активно идет среди соцработников и работников социальных учреждений. Согласно докладу Ирины Гаврилиной, руководителя регионального Департамента соцзащиты, антитела к заболеванию имеют 93% сотрудников.