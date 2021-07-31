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Общество31 июля 2021 8:01

В Орле двум перевозчикам пригрозили расторжением контракта

Водителей автобусов учили в отключении ГЛОНАСС и недоборе машин на маршрутах
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле двум перевозчикам пригрозили расторжением контракта

В Орле двум перевозчикам пригрозили расторжением контракта

Фото: Архив "КП"

В Орле два перевозчика могут остаться без муниципального контракта об общественном транспорте. Водителей автобусов №9 и №26 учили в отключении ГЛОНАСС и недоборе машин на маршрутах.

Сейчас перевозчикам, работающим по этим маршрутам, городская администрация направили претензии, исправить которые придется в ближайшее время.

- Если перевозчики не исправятся до конца следующей недели, мы будем готовить извещение об одностороннем расторжении муниципального контракта, - сообщил Вадим Ничипоров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Отметим, муниципальные контракты заключили с перевозчиками в начале июля. Срок их действия – два с половиной года.