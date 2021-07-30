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Общество30 июля 2021 16:16

Под Орлом продавца оштрафовали на 55 тысяч рублей за продажу алкоголя подросткам

Ранее мужчина уже платил штраф за алкоголь для несовершеннолетних
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Под Орлом продавца оштрафовали на 55 тысяч рублей за продажу алкоголя подросткам

Под Орлом продавца оштрафовали на 55 тысяч рублей за продажу алкоголя подросткам

Фото: Архив "КП"

В Нарышкино вынесли приговор продавцу одного из местных магазинов. Мужчине назначили штраф в 55 тысяч рублей за продажу подросткам алкоголя.

Инцидент зафиксировали в феврале 2021 года, когда орловец пробил несовершеннолетней девушке на кассе спиртные напитки. Однако это не единичный случай.

Ранее мужчина уже попадался на продаже алкоголя подросткам. В конце 2020 года его привлекли к административной ответственности и назначили штраф 30 тысяч рублей. Однако это не остановило его от повтора ситуации.

- Штраф мужчина оплатил, но вновь нарушил закон. Тогда на него завели уже уголовное дело по 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Урицкий районный суд признал его виновным, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.