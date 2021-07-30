В Советском район Орла перекроют ряд улиц из-за велопробега 31 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 31 июля, в Орле произойдут изменения в движении транспорта, причем как личного, так и общественного. Связано это с проведением соревнований по велоспорту «Город первого салюта».

Городские власти предупреждают автомобилистов о том, что в Советском районе Орла 17:00 до 20:00 часов будет запрет на движение по улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы) и по самой улице Пролетарская гора.

Кроме того, с 17:30 до 20:00 в городе перекроют улицу Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Гуртьева), Пионерскую (от улицы Максима Горького до Октябрьской) и Максима Горького (от Полесской до Гуртьева). Стоянка на этих улицах будет запрещена с 00:00 до 20:00 часов 31 июля.

С 17:30 до 20:00 изменят свои маршруты троллейбусы №1, 6 и 8.

Троллейбус №1 будет ехать так: Московская улица - «Завод Текмаш» - Московское шоссе - улица Металлургов - Раздольная - «Санаторий Лесной».

Троллейбус №6 пойдет по маршруту: автовокзал - 1-я Посадская - Полесская (обратно по улице Тургенева) - улица Лескова - Наугорское шоссе - Госуниверситет.

Троллейбус №8: Московская - «завод Текмаш»- Паровозная- переулок Южный- Тульская - Московское шоссе - Московская - «завод Текмаш».