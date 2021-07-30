Привиться от коронавируса 30 июля можно в Советском и Северном районах Орла

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 июля, в Орле продолжается вакцинация от коронавируса в мобильных прививочных пунктах. Желающих сделать прививку без предварительной записи ждут в Советском и северном районах.

По традиции мобильные ФАПы будут стоять возле крупных торговых центров с 12 до 19 часов. Так, в Советском районе вакцинация будет проходить возле ТЦ «Водолей» (улица Тургенева, 42).

В Северном районе на вакцинацию орловцев ждут около ТЦ «Лента» по адресу Московское шоссе, 56.

- Для получения вакцины от новой коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед прививкой каждого ждет медицинский осмотр, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Также без записи сделать прививку можно в четырех поликлиниках города.