В Орловской области дети и подростки стали чаще заражаться коронавирусом Фото: Архив "КП"

В четверг, 29 июля, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди различных возрастных групп населения.

Согласно озвученным Роспотребназором Орловской области данным, за неделю в регионе выросла заболеваемость среди детей и подростков. Так, в случаи заражения среди детей от 7 до 14 лет участились в 1,8 раза, а среди молодежи в возрасте от 15 до 17 лет − вдвое.

- Доля детского населения в общей структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией составила 7,7% (зарегистрировано 45 случаев), доля взрослого населения – 92,3% (зарегистрировано 542 случая). Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1, - пояснил руководитель ведомства Александр Румянцев.

При этом в регионе зарегистрировано 92 семейных очага заболевания.