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Здоровье29 июля 2021 16:20

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлили до сентября

Уровень заболеваемости остается высоким
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Масочный режим в Орловской области продлили до сентября

Масочный режим в Орловской области продлили до сентября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 29 июля, региональный оперштаб принял решение продлить ограничительные меры по коронавирусу еще на месяц. Масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические правила сохранятся до начала сентября.

Как отметили участники оперштаба, уровень заболеваемости остается высоким в Орловской области остается высоким. По данным регионального Роспотребнадзора, среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 11,4 (за предыдущую - 11,5). Коэффициент распространения инфекции - 1.

- Руководитель ведомства Александр Румянцев также подчеркнул, что на прошедшей неделе в эпидемический процесс вовлечены все административные территории региона, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.